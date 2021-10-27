: الجيش السوداني يقيل مدير سلطة الطيران المدني

نقلت وكالة عن مصادر في قطاع الطيران السوداني قولها إن “الجيش أقال إبراهيم عدلان، المدير العام لسلطة الطيران المدني”.

وكان المدير العام لسلطة الطيران المدني في السودان قد صرح، مساء الثلاثاء، بأنه تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي بدءا من الثلاثاء حتى ساعة مبكرة من صباح السبت المقبل.

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وقال إبراهيم عدلان لرويترز، إن القرار اتخذ بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، مضيفا أنه سيعاد فتح المطار في الساعة الثانية من صباح السبت بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت جرينتش).

وأضاف أن الأجواء السودانية ستظل مفتوحة أمام الطيران العابر.