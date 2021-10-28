أرباح سامسونج تقفز لأعلى مستوى في 3 سنوات إلى 13.5 مليار دولار

سي ان بي سي _ قفزت أرباح سامسونج إلكترونيكس الكورية في الربع الثالث من العام بنسبة 28%، مسجلة أعلى مستوى في 3 سنوات إذ فاق ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة وعقود تصنيع الرقائق ومبيعات الشاشات التكاليف المتزايدة لإنتاج الإلكترونيات

الاستهلاكية.

وقالت أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم إن الأرباح التشغيلية ارتفعت إلى 15.8 تريليون وون (حوالي 13.48 مليار دولار) في الفترة بين يوليو وسبتمبر، من 12.35 تريليون وون قبل عام.

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ويتماشى ذلك مع تقديرات الشركة هذا الشهر لتسجيل 15.8 تريليون وون.