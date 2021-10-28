جلوبال فاوندريز تجمع 2.6 مليار دولار من طرحها الأولي بالولايات المتحدة

العربية نت _ جمعت شركة جلوبال فاوندريز والمساهم الرئيسي شركة مبادلة للاستثمار، ما يقرب من 2.6 مليار دولار في طرح عام أولي، قيّم أسهم شركة تصنيع الرقائق عند الحد العلوي للنطاق السعري.

وقالت الشركة إنها ومبادلة باعتا 55 مليون سهم يوم الأربعاء، مقابل 47 دولارا للسهم، بعد تسويقها في نطاق سعري يتراوح بين 42 إلى 47 دولارا.

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وبلغت القيمة السوقية لشركة جلوبال فاوندريز عند 47 دولاراً للسهم، أكثر من 25 مليار دولار بناء على الأسهم القائمة المدرجة في ملفاتها لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

يعد هذا ثالث أكبر طرح في بورصة أمريكية هذا العام، حيث تفوق عليه الاكتتاب العام الأولي لشركة التجارة الإلكترونية الكورية الجنوبية كوبانج، بقيمة 4.55 مليار دولار، والطرح الذي أشعل الجدل بين الصين وأمريكا، لشركة ديدي جلوبال للنقل التشاركي، بقيمة 4.44 مليار دولار، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، واطلعت عليها “العربية.نت”.

وباعت شركة جلوبال فاوندريز 33 مليون سهم، بينما باعت شركة مبادلة 22 مليون سهم، وستسيطر مبادلة على أكثر من 89% من أسهم الشركة بعد الطرح العام الأولي.

كما أشارت الصناديق التي تديرها بلاك روك، وكولومبيا مانجمنت، وفيداليتي مانجمنت، إلى الاهتمام بشراء ما مجموعه 1.05 مليار دولار من الأسهم في الطرح كمستثمرين أساسيين. ووافقت سيلفر ليك بشكل منفصل على شراء أسهم بقيمة 75 مليون دولار في الطرح الخاص.

تم إنشاء جلوبال فاوندريز من خلال شراء عمليات التصنيع لشركة Advanced Micro Devices، والمعروفة اختصاراً وبشكل واسع بـ AMD والتي تصنع معالجات تحمل نفس الاسم، في عام 2009، ثم تم دمجها لاحقاً مع شركة تشارترد لأشباه الموصلات السنغافورية.

يقود الاكتتاب العام كل من مورجان ستانلي، وبنك أوف أمريكا، وجي بي مورجان، وسيتي جروب، وكريدي سويس. ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة اليوم الخميس في بورصة ناسداك.