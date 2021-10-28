نمو أرباح بنك أبوظبي الأول بنسبة 55% إلى 3.8 مليار درهم في الربع الثالث

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العربية نت _ قفزت الأرباح الفصلية لبنك أبوظبي الأول بـ55% لتصل إلى 3 مليارات و850 مليون درهم، وهي الأعلى في تاريخ أكبر بنوك الإمارات.
وجاءت النتائج أفضل بكثير من توقعات المحللين عند مليارين و500 مليون درهم.
عزى البنك ارتفاع الأرباح إلى تسجيله أرباحا من الاستثمارات والمشتقات بالقيمة العادلة بملياري درهم، مقارنة بـ390 مليون درهم في الفترة المقابلة.
وكانت أرباح بنك أبوظبي الأول ارتفعت بنسبة 20% في الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى مليارين و880 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
وشهدت نتائج الربع الثاني تراجع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 36% لتسجل 676 مليون درهم.
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