أسعار الذهب تتماسك فوق مستوى 1800 دولار مع تراجع عوائد السندات الأمريكية

– تماسكت أسعار الذهب أعلى بقليل من مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم الخميس بدعم من انخفاض العائد على السندات الأمريكية، في حين يركز المستثمرون على كيفية استجابة البنوك المركزية لضغوط ارتفاع الأسعار.

وبحلول الساعة 0727 بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1802.40 دولار للأوقية. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1803.90 دولار للأوقية.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

ويترقب المستثمرون اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، يعقبه اجتماع الفيدرالي الأمريكي في الثالث من نوفمبر.

ويعتبر الذهب عادة تحوطا ضد التضخم، وإن كان تقليص التحفيزات ورفع أسعار الفائدة يدفع العائد على السندات الحكومية إلى الارتفاع وهو ما يقلل الإقبال على المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1016.77 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1990.23 دولار للأوقية.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 24.06 دولار للأوقية.