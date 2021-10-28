المصرية للاتصالات تعتمد موازنة 2022 بنمو إجمالي الإيرادات بنسبة ثنائية منخفضة

رنا ممدوح _ اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات موازنة عام 2022 متضمنة نمو إجمالي الإيرادات بنسبة ثنائية منخفضة.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الموازنة تضمنت أيضا هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات من منتصف إلى أواخر الثلاثينيات.

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وشملت الموازنة معدل إنفاق رأسمالي من إجمالي إيرادات نشاط الشركة في منتصف العشرينات، ومعدل تدفق نقدي حر من الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاكات والاستهلاكات بنسبة ثنائية منخفضة.

وعلق المهندس عادل حامد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلا:” تعكس موازنة الشركة لعام 2022 توقعاتنا نحو استمرار الأداء المالي والتشغيلي المتميز”.

وقال حامد:” من المتوقع أن يدفع نمو خدمات البيانات والذي استمر خلال عام 2021 في أعقاب جائحة كورونا في زيادة إيرادات الشركة خلال العام القادم عن طريق وحدات أعمالها المختلفة سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة”.

وأضاف:” سيفتح ذلك النمو أفاق جديدة نحو الاستفادة من فرص النمو المختلفة بسوق الاتصالات اعتمادا على خدمات البنية التحتية المتطورة للشركة وشبكتها الدولية وجهود ترشيد النفقات المستمرة والتي ستؤدي إلى تحقيق هوامش ربحية أعلى”.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن ينخفض حجم الإنفاق الرأسمالي للشركة في ضوء اقترابها من الانتهاء من مشروع تطوير قدرات الشبكات ورفع جودة خدمات الإنترنت من خلال استبدال كابلات النحاس بكابلات الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الاستثمارات سوف تتنوع لتشمل زيادة في استثمارات شبكة المحمول ومراكز البيانات وتطوير الأنظمة الداخلية لتقديم خدمات ممميزة وجديدة بجانب تعزيز خبرة العملاء بالإضافة إلى ذلك نخطط لمتابعة استراتيجيتنا التمويلية نحو خفض الديون وتكلفة التمويل.

وتوقع ارتفاع التدفق النقدي الحر من خلال زيادة التدفق النقدي التشغيلي وجهود ترشيد النفقات الرأسمالية مع وضوح الرؤية فيما يخص توزيعات الأرباح من فودافون .

وقال إن ذلك سيؤدي إلى تعظيم العائد للمساهمين مع دعم الشركة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في أن تصبح مشغل اتصالات وتكنولوجيا معلومات رائدا وعامل مؤثر في تحويل مصر لمحور رقمي إقليمي.