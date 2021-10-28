صعود طفيف للبورصة في التعاملات الصباحية والسبعيني يرتفع 0.48%

رنا ممدوح _ ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بالتعاملات الصباحية اليوم، وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بصورة طفيفة بنسبة 0.04%، ليتداول عند مستوى 11386 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.48%، ليتداول عند مستوى 50.24 جنيه.

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وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.44% و 0.27% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 333.469 مليون جنيه على 165 شركة من خلال 9.753 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف المصدرة وذلك لعدد 1.008 مليون سهم بقيمة إجمالية 75.114 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 47 شركة مقابل تراجع 18 بينما لم تتغير أسعار 99.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 27.272 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 28.142 مليون جنيه، مقابل 869.575 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 14.960 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 58.412 مليون جنيه، مقابل 43.452 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 12.312 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 13.984 مليون جنيه، مقابل 1.672 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % جلاكسو سميثكلاين 20.93 23.16 10.65 المصرية للدواجن 3.3 3.49 5.76 الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو 30.63 32.39 5.75 العربية للمحابس 1.353 1.427 5.47 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك 1.510 1.590 5.3

الأسهم الأكثر انخفاضا