وزير التموين: انتهينا من دراسة إعادة تسعير الخبز وإتخاذ القرار في الوقت المناسب

إسلام سالم _ قال وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، إن تكلفة رغيف الخبز التمويني تتراوح بين 60 و65 قرش، مؤكدا أن ملف إعادة تسعير رغيف الخبز تم دراسته وسيتم إتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، مع تثبيت سعر الرغيف عند 5 قروش خلال الوقت الحالي.

وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن عمليات تنقية البطاقات التموينية واستكمال البيانات مستمرة، فهناك عمل جاد يتم في هذا الملف سواء من هيئة الرقابة الإدارية أو وزارة الاتصالات.