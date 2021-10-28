مال وأعمال

وزير التموين: انتهينا من دراسة إعادة تسعير الخبز وإتخاذ القرار في الوقت المناسب

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إسلام سالم _ قال وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، إن تكلفة رغيف الخبز التمويني تتراوح بين 60 و65 قرش، مؤكدا أن ملف إعادة تسعير رغيف الخبز تم دراسته وسيتم إتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، مع تثبيت سعر الرغيف عند 5 قروش خلال الوقت الحالي.

وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن عمليات تنقية البطاقات التموينية واستكمال البيانات مستمرة، فهناك عمل جاد يتم في هذا الملف سواء من هيئة الرقابة الإدارية أو وزارة الاتصالات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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