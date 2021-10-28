تيج الإماراتية تبدأ تنفيذ مشروع مونتي نابوليوني في مستقبل سيتي أبريل المقبل

تعتزم شركة تيج TIJ الإماراتية للمقاولات بدء أعمال الإنشاءات بمشروع “مونتي نابوليوني” المملوك لشركة ريبورتاج العقارية، في أبريل المقبل، ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع نحو 12 مليار جنيه.

وقال حنا كرم، المدير الإقليمي لشركة ريبورتاج العقارية -إحدى الشركات الإماراتية العاملة بالسوق المصري-، في بيان، إن شركة TIJ للمقاولات هي إحدى الشركات التابعة لشركة ريبورتاج الإماراتية الأم، وهي تعمل في قطاع المقاولات بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقامت بتنفيذ سابقة أعمال لأكثر من 11 مشروعًا في دولة الإمارات وبإجمالي استثمارات 806 ملايين درهم إماراتي.

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وأضاف أن مشروع “مونتي نابوليوني” يقع ضمن “مستقبل سيتي” في شرق القاهرة، وهو مشروع عمراني متكامل يقع على مساحة 111 فدانا ضمن “مستقبل سيتي”، ويتم تنفيذه بنظام الشراكة مع شركة “الأهلي صبور”، ومن المخطط تسليمه بحلول 2025.

وأكد أن الشركة لديها خطة وجدول زمني للتنفيذ وفقا للمواعيد المحددة مع العملاء، حيث تخطط الشركة لتنفيذ مشروع متكامل يتناسب مع سابقة أعمال الشركة بالإمارات والشريك المصري شركة الأهلي صبور، وكذلك مشروع “مستقبل سيتي” كواحد من المشروعات المميزة التي تقع في منطقة شرق القاهرة.

ولفت إلى أهمية الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتنظيم السوق العقاري المصري نظرًا لتوسع السوق العقاري وتعدد الشركات العاملة به، وتركيز جهود الدولة للحفاظ على حقوق العملاء، واستمرار عمل السوق العقاري كأحد القطاعات الاقتصادية الرائدة التي تدعم الدخل القومي.

وتوقع زيادات سعرية بالقطاع العقاري خلال العام المقبل نظرًا لارتفاع أسعار مواد البناء وموجة التضخم العالمية والتي تلقي بظلالها على كافة الدول، وهي زيادة قد تتراوح نسبتها بين 10 و15%، وهو ما يفرض على الشركات العقارية مزيدًا من الجهود لمواجهة هذه الزيادة وذلك للحفاظ على استمرار عمل السوق، وذلك بتقديم أنظمة سداد مرنة للعملاء.