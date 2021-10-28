وزير التموين: 87 مليار جنيه موازنة الدعم التمويني للسلع والخبز خلال العام المالي الجاري

إسلام سالم _ قال وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، إن موازنة الدعم التمويني التي تم اعتمادها اعتبار من يوليو الماضي، 87 مليار جنيه، مقسمة إلى جزء للسلع التموينية بقيمة 36 مليار جنيه، و51 مليار جنيه للخبز.

وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مفهوم إدارة هذا الملف وأي ملف بشكل عام، هو حسن استخدام الإمكانيات المتاحة، فلدينا 64 مليون مواطن مستفيد من دعم السلع وحوالي 71 مليون مستفيد من الخبز.