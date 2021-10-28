المصيلحي: زيادة سعر لتر الزيت التمويني إلى 25 جنيه بداية من نوفمبر

إسلام سالم _ قال وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، إن أسعار السلع بدأت في الارتفاع عالميا منذ يناير الماضي، وذكرت في عدة مناسبات قدرتنا على استيعاب ارتفاع الأسعار العالمي، مشيرا إلى أن الوزارة استطاعت تثبيت سعر الزيت التمويني طوال الفترة الماضية.

وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مصر تمتلك احتياطي من الزيت يكفي احتياجات المواطنين لمدة 5 أشهر، مؤكدا أن أسعار الزيت الخام والنقل والنولون البحري شهدت ارتفاعات في الأسعار عالميا.

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وأكد أن سعر طن الزيت الخام عالميا ارتفع من 14 إلى 21 ألف جنيه، وبالتالي كان لابد من اتخاذ قرار بتعديل سعر الزيت، ليصل سعر لتر الزيت اعتبارا من نوفمبر المقبل ليصل إلى 25 جنيه، مؤكدا أن وزارة التموين تمثل 40% من سوق زيت الخليط في مصر،