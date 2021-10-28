وزيرة التجارة: حريصون على تعزيز التعاون مع مختلف الكيانات والمؤسسات الاستثمارية العربية

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع كافة المؤسسات والكيانات الاستثمارية العربية وترجمته لمشروعات إنتاجية ملموسة تصب في مصلحة الاقتصاد المصري وتسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتوفير سلع ومنتجات وطنية بجودة عالية واسعار تنافسية.

وأشارت إلى أن الوزارة تقدم كافة اوجه الدعم لكافة المشروعات الاستثمارية العربية والعالمية لبدء استثمارات فعلية لها بالسوق المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة وكذا الحزم والبرامج التحفيزية التي توفرها الدولة للمستثمرين خلال المرحلة الحالية.

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جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والوفد المرافق له والذي استعرض عدد من المشروعات الحالية والمستقبلية للهيئة في مصر.

وقالت الوزيرة، إن الخطط التوسعية للمؤسسة في السوق المصري تعكس ثقتها الكبيرة في اهمية وجدوى الاستثمار في مصر باعتبارها أحد أهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط.

ولفتت إلى ترحيب الحكومة بالمشروعات الجديدة التي تدرس الشركة انشائها بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة في مجالات إنتاج الأجبان وتصنيع وتعليب التونة والفاصوليا والاستزراع النباتي والسمكي بالاضافة إلى إنتاج الذرة وفول الصويا وتقاوي البطاطس والمحاصيل الاستراتيجية فضلاً عن الخدمات اللوجيستية.

ومن جانبه أكد محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، أن مصر تعد إحدى الدول الرئيسية المستهدفة لتوسيع انشطة ومشروعات الهيئة بها خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن مشروعات الهيئة في الدول العربية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي العربي من خلال تحقيق تنمية زراعية مستدامة في الوطن العربي.

وأشار إلى أن أهم القطاعات الاستثمارية الحالية للشركة تتضمن قطاع التصنيع الزراعي بنسبة 48% وقطاع الإنتاج الحيواني بنسبة 25% وقطاع الإنتاج النباتي بنسبة 23% وقطاع الخدمات بنسبة 4% ، لافتا إلى أن استراتيجية الشركة لعام 2021-2025 تتضمن التوسع في عدد من القطاعات الإنتاجية الرئيسية تشمل التوسع الإنتاجي والصناعي والخدمات اللوجسيتية وخدمات القطاع الزراعي.