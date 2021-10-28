المصيلحي: زيادة سعر الزيت التمويني يحافظ على المخزون الاستراتيجي ويمنع السوق السوداء

إسلام سالم _ قال وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، إن الوزارة تلقت عدد كبير من الشكاوى خلال الفترة الماضية، بشأن رفض البقالين صرف الزيت للمواطنين، ما كان سيخلق سوق سوداء، وتشوهات في السوق لولا رفع سعر الزيت التمويني.

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وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن قرار زيادة سعر الزيت التمويني يحافظ على المخزون الاستراتيجي للدولة المصرية.

وكان وزير التموين، قد أكد أن الوزارة اتخذت قرارا بزيادة سعر لتر الزيت التمويني من 21 إلى 25 جنيه بداية من نوفمبر المقبل، وزيادة سعر الزجاجة 800 ملي إلى 20 جنيه بدلا من 17 جنيه.