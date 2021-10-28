المواصفات التفصيلية للسيارة سيتروين C4 موديل 2022

شاهندة إبراهيم – أطلقت شركة المصرية الأوروبية للسيارات وكيل العلامة الفرنسية سيتروين في مصر، موديل 2022 من طراز C4 ، بأسعار تبدء من 409 ألف و900 جنيه للفئة الأولى (FEEL)، وقدمت الفئة الثانية (FEEL – BLUE INTERIOR) بنحو 414ألف و900 جنيه، والفئة الثالثة (SHINE)بقيمة 459 ألف و900 جنيه، أما الفئة الرابعة (SHINE – RED INTERIOR) الأعلى تجهيزا جاءت بسعر 464 ألف و900 جنيه.

تنتمي السيارة سيتروين طراز C4 موديل 2022 لنمط الكروس أوفر، وتأتي بمحرك مكون من 3 أسطوانات ذات سعة 1200 سي سي تيربو، يولد قوة قدرها 155 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

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وتتسارع السيارة سيتروين C4 موديل 2022 من وضع الثبات 0 حتى 100 كم /ساعة في غضون 8.2 ثانية، وتأتي بنظام الجر الأمامي، وبسعة خزان وقود 50 لتر.

وتتمتع سيتروين C4 بقدر عال من التجهيزات ومواصفات الأمان ومن أبرزها: نظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، وبرنامج التحكم الإلكتروني بالثبات ESP، وسنتر لوك وفرامل يد إلكترونية ونظام زيادة التحكم في صعود المرتفعات وبدالات لنقل الحركه باليد، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي فضلا عن أن أخرى جانبية للمقاعد الأمامية والخلفية أيضا، كما تم تزويدها بوسائد هوائية قابلة للغلق، ونظام مراقبة ورصد النقط العمياء، ومثبت ومحدد سرعة.

ودعمت أيضا بعدد آخر من التجهيزات من بينها: زجاج كهربائي أمامي وخلفي، وحساسات ركن أمامية خلفية ، وكاميرا أمامية وخلفية، فضلا عن شاشة عرض على الزجاج الأمامي، والنظام الذكي لتشغيل وإيقاف السيارة، وشاشة 10 بوصة تعمل باللمس، وشاشة عدادات 5 بوصة.

وتزخر أيضا بنظام ترفيهي متميز، إذ تأتي بنحو 3 مخارج USB وبلوتوث وراديو AM / FM وبأربع مكبرات صوت ووحدتين صوت، وشاشة مرآه للهاتف تعمل آندرويد وآبل، وحامل للتابلت، ونظام تحكم في ارتفاع كرسي السائق كهربائيا كما تدعم القطانية وزودت بخاصية المساج وتسخين المقاعد، وتأتي بفرش مكسوه من الجلد.

وزود الصانع الفرنسي أيقونته بنظام إنذار ضغط الإطارات ، وباور ستييرينج كهربائي وخاصية تعليق مزودة بوسائد هيدروليكية وتكييف أتوماتيك ثنائي التحكم ومساحات الزجاج الأمامي أتوماتيكية وعجلة قيادة من الجلد والتحكم في مستوى الصوت من عجلة القيادة.

وتمتلك السيارة سيتروين C4 مستوى رؤية عال، حيث تأتي بحساسات إضاءة ومصابيح ECO LED ومصابيح شبورة أمامية و مصابيح نهارية LED ومرآه داخلية ذاتية التعتيم ومرايات جانبية بلون أسود مزودة باشارات LEDومرايات جانبية تضم كهربائيا وسقف بانوراما متحرك.

وتأتي السيارة بجنوط ألومنيوم مقاس 18 بوصة، وفتحات شكمان مزدوجة، فضلا عن تزويدها بزجاج خلفي ملون غامق، ونظام فتح وغلق السيارة أتوماتيكيا عند القرب منها.