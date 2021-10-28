عمومية بلتون توافق على زيادة رأس المال المصدر بقيمة 35.7 مليون جنيه

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة العادية لشركة بلتون المالية القابضة على زيادة رأس المال المصدر بالقيمة الاسمية من 891.305 مليون جنيه إلى 926.957 مليون جنيه. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الزيادة البالغ قيمتها 35.652 مليون جنيه موزعة على عدد 17.826 مليون سهم قيمة كل سهم جنيهات. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر وأشارت إلى أن الزيادة تمول نقدا وتخصص بالكامل لصالح نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء الإدارة التنفيذيين.

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