الفنار للمقاولات تتعاقد على أعمال تسويات أجهزة الري المحوري بمشروع توشكا بقيمة 16.3 مليون جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، أنها تعاقدت على أعمال تسويات أجهزة الري المحوري ( حفر وردم وتسوية) بمشروع توشكا بقيمة 16.294 مليون جنيه. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنه تم استلام العقد ومستنداته والتوقيع في تاريخ الأمس الموافق 27 أكتوبر . اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

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