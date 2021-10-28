مال وأعمال

مرسول مصر توقع اتفاقية تعاون مع طلعت مصطفى لتقديم كافة الخدمات داخل الرحاب ومدينتي

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إسلام فضل _ وقعت شركة مرسول مصر اتفاقية تعاون مع مجموعة طلعت مصطفى، لتقديم كافة الخدمات داخل الرحاب ومدينتي بشكل مباشر.

وقال محمد مجدي مدير التسويق خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الشركة ستطرح داخل المشروعين خدمة دفع فواتير الكهرباء، موضحًا أنه سيتم توفير التجربة بشكل تجريبي في نوفمبر المقبل، ثم تبدأ بداية عام 2022 بشكل أساسي.

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وأكد أن الشركة تعمل بشكل مستمر علي تحسين جودة الخدمة من خلال تطوير التطبيق لضمان تجربة جدية للمستخدم ومقدم خدمة التوصيل وضمان آليه تسعير جيدة للحفاظ علي العميل.

وذكر أن الشركة تعمل بشكل مستمر أيضًا علي تطوير فريق العمل وزيادته وتقديم محفزات لمقدمي خدمات التوصيل لاستقطاب عدد أكبر والمساهمة في خفض معدلات البطالة.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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