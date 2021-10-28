مرسول مصر تخطط لإتاحة خدمة الدفع الإلكتروني عبر التطبيق مطلع 2022

إسلام فضل _ قال أسامة حرفوش مدير شركة مرسول مصر، إن السوق المصري يمثل نحو 10 إلي 15% من حجم أعمال الشركة الأم خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الشركة أصبح لديها قاعدة عملاء خلال عامين تزيد عن 1.6 مليون عميل، ونستهدف الوصول إلي 3 ملايين بنهاية عام 2022.

وأضاف حرفوش خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن جائحة كورونا ساهمت في نمو الطلب علي خدمات التوصيل بنسبة 230%، لأفتًا إلي أن الشركة لديها مايزيد عن 130 ألف مقدم خدمة توصيل، ونستهدف الوصول إلي مليون خلال 5 سنوات، ومليوني مستخدم للتطبيق بنهاية عام 2022.

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وكشف أن شركة مرسول مصر تخطط لإتاحة خدمة الدفع الإلكتروني عبر التطبيق مطلع العام المقبل، وتم التوقيع مع أحدي الشركات رافضًا الكشف عن اسمها، مشيرًا إلي أن الشركة تستحوذ داخل السوق المصري علي حصة سوقية تزيد عن 28% من إجمالي عمليات التوصيل.

وأكد أن السوق المصري ينمو بشكل سريع ويتراوح حجمه بين 1.2 إلي 1.5 مليون طلب يوميًا من المتاجر والمنصات الإلكترونية.

كما يتم توصيل الطلبات حاليًّا داخل 10 مدن مصرية (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، السويس، المنصورة، الزقازيق، بنها، طنطا، الغردقة)، ونستهدف الدخول إلي مدينة شرم الشيخ الفترة المقبلة.

وأوضح أن محافظة القاهرة تستحوذ علي أكثر من 50% من الطلبات، وتستحوذ الإسكندرية علي 18%، لأفتًا أن مدن الدلتا يوجد بها تباطؤ في الطلبات.