البنك المركزي المصري الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 0%

وكالات _ أبقى البنك المركزي المصري الأوروبي على معدل الفائدة مستقرًا خلال اجتماع اليوم الخميس. وثبت المركزي أسعار الفائدة الأساسية عند 0% وفائدة الإيداع عند -0.5%. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر وارتفعت أسعار الذهب بسبب إبقاء البنك المركزي المصري الأوروبي على معدل الفائدة مستقرًا عند الصفر، بما يضمن التزام البنوك المركزية الكبرى بخارطة الطريق النقدية، دون استجابة لآثار التضخم، الذي يرونه مرحلي في الوقت الراهن.

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