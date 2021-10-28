الاقتصاد الأمريكي يحقق نموا دون التوقعات في الربع الثالث وطلبات إعانة البطالة تتراجع

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وكالات _ حقق الاقتصاد الأمريكي نمواً أقل من المتوقع في الربع الثالث من العام الجاري.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس في تقدير أولي، إن إجمالي الناتج المحلي الأمريكي حقق نموًا بنسبة 2% في الربع الثالث.
في حين كانت تقديرات المحللين تشير إلى تسجيل الاقتصاد الأمريكي نموا بنسبة 2.7%.
من جهة أخرى، أوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي اليوم، إيجابية بيانات مؤشر طلبات إعانات البطالة حيث سجلت 281 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.
فيما أشارت التوقعات إلى تسجيل 290 ألف طلب فقط، وكانت القراءة السابقة للمؤشر قد سجلت 290 ألف طلب.
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