البورصة المصرية تقفز 1.25% ختام التعاملات والسبعيني يصعد 2.5%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، وقفز المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.25%، ليتداول عند مستوى 11506 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا 2.02%، وأغلق عند مستوى 51.01 جنيه.

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وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.5% و 2.15% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة المصرية 1.398.543 مليار جنيه على 200 شركة من خلال 49.004 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 121 شركة مقابل تراجع 24 بينما لم تتغير أسعار 54.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 28.395 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 42.212 مليون جنيه، مقابل 13.816 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 21.555 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 167.744 مليون جنيه، مقابل 146.188 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 6.840 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 15.02 مليون جنيه، مقابل 8.18 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % جلاكسو سميثكلاين 20.93 23.16 10.65 المصرية للدواجن 3.3 3.49 5.76 الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو 30.63 32.39 5.75 العربية للمحابس 1.353 1.427 5.47 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك 1.510 1.590 5.3

الأسهم الأكثر انخفاضا