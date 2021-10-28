مال وأعمال

مجلس إدارة داماك العقارية يؤيد عرض مؤسسها الاستحواذ عليها وإلغاء الإدراج في البورصة

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– قالت شركة داماك العقارية اليوم الخميس، إن مجلس إدارتها أوصى بالإجماع صغار حملة أسهم الشركة على قبول عرض مؤسسها حسين سجواني شراء حصصهم وإلغاء إدراج الشركة في البورصة.

وإذا قبلوا بذلك سيحصل صغار حملة الأسهم، ومنهم بلاك روك وستيت ستريت وشركات أخرى، على 1.4 درهم (0.38 دولار) للسهم وفقا للعرض.

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وفي سبتمبر حصل سجواني، الذي أسس الشركة العقارية في 2002، على موافقة الجهات الرقابية على طلب الاستحواذ.

وتحدث عملية الاستحواذ في وقت تشهد فيه سوق العقارات الفاخرة في دبي انتعاشا رغم أن مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني حذرت هذا الشهر من أن الطلب غير متوازن داخل القطاع الذي تراجعت الأسعار فيه لفترة طويلة بسبب وفرة المعروض.

وقالت داماك العقاريةـ إن قرار مجلس الإدارة تبني عرض الاستحواذ جاء من أعضاء لا تتعارض مصالحهم مع الصفقة وبعد تلقي نصيحة مستقلة.

وتنحى سجواني عن منصب رئيس الشركة وترك مجلس إدارتها في يونيو بعد الإعلان عن عرض الاستحواذ.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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