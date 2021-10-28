الأسهم الأمريكية تتجاهل بيانات تباطؤ الاقتصاد وتصعد بداية التعاملات

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– فتحت المؤشرات الرئيسية في البورصة الأمريكية مرتفعة اليوم الخميس مدعومة بمكاسب أسهم كاتربيلر وميرك وفورد، بعد بيانات أرباح فصلية قوية، متجاهلة بيانات كشفت تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بشدة في الربع الثالث.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 54.72 نقطة أو 0.15 بالمئة عند الفتح إلى 35545.41 نقطة.
وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.16 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 4562.84 نقطة.
وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 68.90 نقطة أو 0.45 بالمئة إلى 15304.74 نقطة.
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