هواوي تكنولوجيز تنظم الملتقى التوظيفي الافتراضي الثاني HiRE2

إسلام فضل _ نظمت هواوي تكنولوجيز النسخة الثانية من الملتقى التوظيفي الافتراضي لها لتوظيف المواهب الشابة في مجال الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات مصر HiRE2، تحت رعاية وزارة القوى العاملة و وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و بالتعاون مع المعهدالقومي للاتصالات، وبمشاركة أكثر من 50 شركة من كبرى الشركات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

وأوضحت الشركة في بيان صادر اليوم الخميس، أن ذلك المُلتقى التوظيفي الافتراضيHiRE 2021 يأتي استكمالاً للدور المهم الذييقدمه برنامج هواوي العالمي (iTB) في إطار تنمية وتطوير قدرات الكوادر المصرية الشابة منخريجي الجامعات المصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدءا منتزويدهم بالبرامج التدريبية المتوافقة مع احتياجات سوق العمل على المستوى التقنيوالشخصي، انتهاءً بالمساهمة في توفير فرص عمل مناسبة من خلال تفعيل التواصل بينالشركات العاملة في قطاع الاتصالات وخريجي البرنامج التدريبي.

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قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، في افتتاح الملتقى، أنه في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة مصر 2030التي ترتكز على القضاء على البطاله، أبرمت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع وزارةالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون مع كبرى الشركات العالمية، لتوفير100 ألف فرصة تدريبية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي للشباب الخريجين، على رأس هذه الشركات شركة هواوي التي تنظم هذا المؤتمر الذي يشارك به أكثرمن 50 شركة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتوفير فرص عمل لخريجيأكاديمية هواوي الحاصلين على شهادات هواوي الدولية المعتمدة.

وأشاد سعفان بشركة هواوي والشركات المشاركة في الملتقى التوظيفي الافتراضي HiRE 2021 لخلق فرص عملفي المستقبل ويصبحوا قيمة مضافة في مجال تكنولوجيا المعلموات والمجتمع المصري.

فيما أوضحت الدكتورة إيمان عاشور، مدير المعهد القومي للاتصالات في كلمتها أن اهتمام وزارة الاتصالات بإعداد كوادر من الشباب قادر على التعامل مع التقنيات الحديثة والمشاركة الفعالة في عملية التحول الرقمي قد تزايد على نحوكبير تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في الاهتمام بتأهيل الشباب.

وأشارت أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات مع الشركات العالمية في هذا المجال لتأهيل الشباب المصري لسوق العمل وخلق فرص عمل مناسبة له، ومنها بروتوكول تعاون مع هواوي مصر لإعداد كوادر من المدربين للانتشار في كل أنحاء الجمهورية والوصول إلى أكبر عدد من المواهب المتميزة، الأمر الذي نتج عنه اعتماد 400 مدرب معتمد والذين بدورهم قاموا بتدريبأكثر من 15 ألف متدرب، مما يؤهلهم للحصول على فرصة العمل التي يطمحون إليها من خلال هذا الملتقى HiRE2.

ومن جانبه أوضح فنسنت صن، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، أن رؤية برنامج هواوي بنك القدرات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (iTB) تتلخص فيثلاث مراحل، أولًا العثور على المواهب من طلاب الجامعات المصرية وحديثي التخرج ،وثانيًا تدريب هذه المواهب من خلال برامج تدريبية متنوعة، أما المرحلة الثالثةفتتمثل في فتح فرص عمل أمام تلك المواهب من خلال تلك الفعاليات الخاصة بالتوظيف.

وأشار إلى أن النسخة الأولى من ملتقي التوظيف HiRE1 الذي أقيم افتراضيا عبرالإنترنت، وحضره 40 شركة توظيف وقرابة 850 موهبة من الحاصلين على شهادات هواوي فيالتكنولوجيا قد أثمر عن توظيف عدد كبير من خريجي برنامج هواوي، فيما يهدف HiRE2 إلى توفير أكثر من 300 فرصة عمل أمام خريجي أكاديميات هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأكد المهندس عمرو زايد مدير اكاديميات هواوي التدريبيهبمصر أن فكرة برنامج بنك المواهب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات iTB انطلقت من اهتمام مصر بالتحول الرقمي وبناء القدرات في قطاع الاتصالات لتحقيق رؤية مصر 2030، حيث تتمثل الرؤية العامة للبرنامج في تحويل مصر إلى مركز إقليمي متميز في مجالالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن استراتيجية عمل البرنامج تبدأ بالوصول إلى المواهب في الجامعات المصرية ثم تدريبهم على يد المدربين المعتمدين عليتقنيات حديثة ومتقدمه مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والجيل الخامس وامنالشبكات والحوسبة السحابية وغيرهم، وذلك في أكاديميات هواوي التي تم إنشائها في الجامعات المختلفة، ثم يتم اعتمادهم بشهادات دولية، وفي النهاية يتم ربط هذه المواهب بالشركات العاملة في مجال الاتصالات من خلال هذاالمُلتقى بهدف توفير الكوادر المطلوبة في سوق العمل للتحول الرقمي في مصر.