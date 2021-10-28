مال وأعمال

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وجنوب السودان فى مجال الموارد المائية والري

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شهد حفل ختام اسبوع القاهرة الرابع للمياه ، قيام الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري وماناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان بتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين فى مجال الموارد المائية والري.

وصرح الدكتور عبد العاطى ان توقيع هذا البروتوكول يأتى فى اطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان ، وتدعيما للعلاقات الثنائية الطيبة التى تربط شعبي البلدين والتي بلغت درجات عالية من التفاهم المتبادل والصداقة والتعاون.

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وصرح مناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان بأن هذا البرتوكول يأتى تتويجا لسنوات من الدعم المصرى لدولة جنوب السودان تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية مثل مشروعات حفر الآبار الجوفية وسدود حصاد مياه الامطار وتطهير المجارى المائية ومحطات رفع المياه وانشاء المراسى النهرية ، ودراسات جدوى سد واو متعدد الاغراض.

ويتضمن البرتوكول التعاون بين البلدين فى مجال تطهير المجارى المائية بدولة جنوب السودان ، وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدولة جنوب السودان بما يعود بالنفع المباشر على مواطني جمهورية جنوب السودان.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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