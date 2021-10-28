وداعا فيسبوك وأهلا ميتا .. عملاق التواصل الاجتماعي يكشف هوية علامته الجديدة

_ قالت شركة فيسبوك (FB.O) اليوم الخميس إنها ستغير تسمية علامتها التجارية إلى ميتا Meta ، وهو تغيير في الاسم يأتي في الوقت الذي تواجه فيه الشركة انتقادات من المشرعين والمنظمين بشأن قوتها السوقية وقراراتها الخوارزمية وضبط الانتهاكات على منصاتها.

قال فيسبوك عملاق التكنولوجيا إن التغيير سيجمع تطبيقاته وتقنياته المختلفة تحت علامة تجارية جديدة واحدة.

وقالت إنها لن تغير هيكلها المؤسسي.

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قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج ، متحدثا في مؤتمر الشركة الواقع الافتراضي والواقع المعزز ، إن الاسم الجديد يعكس تركيزه على بناء metaverse.

يشير مصطلح metaverse ، وهو مصطلح تم صياغته لأول مرة في رواية بائسة منذ ثلاثة عقود ، ويجتذب الآن ضجة كبيرة في وادي السيليكون ، إلى فكرة البيئة الافتراضية المشتركة التي يمكن الوصول إليها من قبل الأشخاص باستخدام أجهزة مختلفة.