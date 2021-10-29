إيرادات آبل الأمريكية دون التوقعات لأول مرة منذ 2017.. والسهم يتراجع 4%

سي إن بي سي _ انخفض سهم شركة آبل بنسبة 4% الخميس 28 أكتوبر، بعد أن حققت إيرادات أقل من توقعات وول ستريت في الربع الأخير من السنة المالية للشركة المنتهية في 30 سبتمبر 2021.

وقال كوك لـ CNBC: “لقد كان أداءنا قويا للغاية على الرغم من نقص المعدات، والتي نقدرها بحوالي 6 مليارات دولار،مدفوعة بنقص الرقائق على نطاق الصناعة والذي تم الحديث عنه كثيرا، واضطرابات التصنيع المرتبطة بكورونا في جنوب شرق آسيا”.

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ومع ذلك ، ظلت الإيرادات الإجمالية لشركة آبل مرتفعة بنسبة 29% على أساس سنوي ، ونمت كل فئة من فئات منتجاتها على أساس سنوي.

وجاءت ربحية السهم بنحو 1.24 دولار مقابل توقعات بنحو 1.24 دولار، وبلغت الإيرادات 83.36 مليار دولار مقابل إيرادات متوقعة بنحو 84.85 مليار دولار، بزيادة 29% على أساس سنوي.

وبلغت إيرادات آيفون 38.87 مليار دولار مقابل توقعات بنحو 41.51 مليار دولار، بزيادة 47% على أساس سنوي.

في حين بلغت إيرادات الخدمات 18.28 مليار دولار مقابل توقعات بنحو 17.64 مليار دولار، بزيادة قدرها 25.6% على أساس سنوي.

إما إيردات المنتجات الأخرى بلغت 8.79 مليار دولار مقابل توقعات بـ 9.33 مليار دولار، بزيادة 11.5% على أساس سنوي.

في حين بلغت إيرادات ماك نحو 9.18 مليار دولار مقابل توقعات 9.23 مليار دولار، بزيادة 1.6% على أساس سنوي.

أما إيرادات iPad بلغت 8.25 مليار دولار مقابل توقعات بنحو 7.23 مليار دولار، بزيادة 21.4% على أساس سنوي.

ولم تقدم آبل إرشادات رسمية منذ بداية الوباء، لكن كوك قال إن شركة آبل تتوقع “نموا قويا في الإيرادات على أساس سنوي” في ربع ديسمبر على الرغم من حقيقة أن كوك قال إن آبل ستواجه قيودا أسوأ على الإمداد في الربع الحالي.

قال كوك: “لقد انتهينا من حوالي شهر من هذا الربع، فقد تحسنت اضطرابات التصنيع المتعلقة بكورونا بشكل كبير، يزال نقص الرقائق مستمرا”.

وأضاف أن مشاكل التوريد كانت تتعلق بالرقائق كانت على “العقد القديمة” ، أو الرقائق القديمة ، بدلا من المعالجات المتقدمة تقنيًا في قلب أجهزة آبل .

وتشير توقعات نمو المبيعات على أساس سنوي إلى أن Apple ترى طلبا أكبر بكثيرمما يمكنها من توفيره على طرازات آيفون 13 الجديدة الخاصة بها.

وتضمن الربع الأخير لشركة آبل مبيعات آيفون 13 لبضعة أيام فقط حيث انتهى في 25 سبتمبر.

وتشهد شركة آبل حاليا نموا هائلا حيث انتشرت مبيعات أجهزة آيفون و iPad و ماك خلال الوباء.

وارتفعت الإيرادات السنوية لشركة آبل للسنة المالية 2021 بنسبة 33% من عام 2020 إلى 366 مليار دولار.