نتائج أعمال إيجابية تدعم الأسهم اليابانية نهاية التعاملات

_ صعدت الأسهم اليابانية على نحو طفيف اليوم الجمعة وسط تفاؤل بشأن أداء الشركات المحلية فاق أثره حذر المستثمرين قبيل الانتخابات العامة في البلاد.

وارتفع المؤشر نيكي 0.25 بالمئة ليغلق عند 28892.69 نقطة بعد تراجعه بنحو 1.2 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وزاد المؤشر خلال الأسبوع 0.3 بالمئة.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا وأغلق مرتفعا 0.08 بالمئة عند 2001.18 نقطة.

وقال مشاركون في السوق إن نيكي عوض معظم خسائره المبكرة بعدما أعلنت شركة دنسو، التابعة لتويوتا موتورز، تحقيق أرباح قوية خلال الجلسة.

وصعد سهم دنسو 1.72 بالمئة في حين ارتفع سهم تويوتا 0.33 بالمئة.

وزاد سهم سوني جروب، التي سجلت زيادة غير متوقعة بلغت واحدا بالمئة في الأرباح التشغيلية في الربع الثاني، 1.9 بالمئة.

لكن أطرافا في السوق ذكرت أن المكاسب كانت محدودة مع عزوف المستثمرين عن المغامرة قبيل الانتخابات العامة التي تعقد في مطلع الأسبوع.

وهوى سهم باناسونيك 6.2 بالمئة على الرغم من أن الشركة المصنعة للأدوات الكهربائية رفعت توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية بنسبة 12 بالمئة.

ونزل سهم أدفانتست للتكنولوجيا 2.81 المئة بعد أن جاءت توقعاتها السنوية أقل من المنتظر.