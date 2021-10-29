: أوبك+ تقلص توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2021

قال مصدران، إن اللجنة الفنية المشتركة التابعة لأوبك+ قلصت تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام إلى 5.7 مليون برميل يوميا من 5.8 مليون، وسط استمرار التعافي القوي للاستهلاك منذ انهياره عام 2020.

وذكر أحد المصدرين أن اللجنة الفنية المشتركة، التي اجتمعت يوم الخميس، أبقت على توقعاتها للطلب خلال العام المقبل عند 4.2 مليون برميل يوميا.

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وأضاف المصدر إن مراجعة تقديرات النمو في 2021 “لا تدعو للقلق” لأنها بمثابة تحديث للبيانات.

ويجتمع وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤهما، وهو التحالف المعروف باسم أوبك+، في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني لاتخاذ قرار بشأن سياسات الإنتاج.