مال وأعمال

التضخم في منطقة اليورو يقفز لأعلى مستوى منذ 13 عاما

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

وكالات _ قفز التضخم في منطقة اليورو خلال أكتوبر لأعلى مستوى في 13 عاما، مما أدى إلى تفاقم مشكلة السياسة للبنك المركزي الأوروبي، الذي قلل باستمرار من تقدير نمو أسعار المستهلكين خلال العام الماضي.

وارتفع معدل التضخم في 19 دولة تشارك اليورو إلى 4.1% في أكتوبر، مرتفعا من 3.4% في الشهر السابق وقبل توقع إجماع عند 3.7%.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء اليوم الجمعة، أن ذلك كان مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والزيادات الضريبية وضغوط الأسعار المتزايدة من اختناقات العرض التي تقيد الإنتاج الصناعي، لا سيما في صناعة السيارات.

هذا الرقم هو الأعلى منذ يوليو 2008 وهو يعادل أسرع معدل منذ إطلاق سلسلة البيانات، المعروفة باسم المؤشر المنسق لأسعار المستهلك، في عام 1997.

ويذكر أنه قد ارتفعت أسعار الطاقة وحدها بنسبة 23% مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو ما يمثل أكبر مساهمة في التضخم.

وشهدت الخدمات، التي أظهرت نموا ضعيفا في الأسعار لسنوات، تضخما بنسبة 2.1%.

واتخذت محافظ البنك المركزي المصري الأوروبي كريستين لاجارد، نبرة أكثر حذرا بشأن التضخم أمس الخميس، محذرة من أن اضطرابات الإمدادات ستستمر لفترة أطول مما كان يعتقد سابقا، مما يبقي نمو أسعار المستهلكين أعلى لفترة أطول ويضغط على الأجور.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضخم في منطقة اليورو يقفز لأعلى مستوى منذ 13 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا