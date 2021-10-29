مال وأعمال

اقتصاد منطقة اليورو ينمو بنسبة 2.2% في الربع الثالث

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

وكالات _ حقق اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة طفيفة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بحسب تقديرات أولية من وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، اليوم الجمعة.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 2.2 % خلال الربع الثالث بعد أن سجل نموا نسبته 2.1 % في الربع الثاني.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وكان الخبراء يتوقعون أن تحقق منطقة اليورو نموا بنسبة 2% خلال الربع الثالث.

وعلى أساس سنوي، تراجع معدل نمو منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 3.7 بالمئة مقارنة بـ 14.2 بالمئة في الربع الثاني، غير أن وتيرة النمو جاءت أفضل من توقعات خبراء الاقتصاد، والتي كانت تبلغ 3.5 بالمئة.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقتصاد منطقة اليورو ينمو بنسبة 2.2% في الربع الثالث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا