وكالات _ حقق اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة طفيفة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بحسب تقديرات أولية من وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، اليوم الجمعة. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 2.2 % خلال الربع الثالث بعد أن سجل نموا نسبته 2.1 % في الربع الثاني. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر وكان الخبراء يتوقعون أن تحقق منطقة اليورو نموا بنسبة 2% خلال الربع الثالث. وعلى أساس سنوي، تراجع معدل نمو منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 3.7 بالمئة مقارنة بـ 14.2 بالمئة في الربع الثاني، غير أن وتيرة النمو جاءت أفضل من توقعات خبراء الاقتصاد، والتي كانت تبلغ 3.5 بالمئة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقتصاد منطقة اليورو ينمو بنسبة 2.2% في الربع الثالث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.