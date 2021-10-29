إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة يفوق التوقعات والتضخم يرتفع

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– زاد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في شهر سبتمبر لكنه تأثر جزئيا بارتفاع الأسعار مع استمرار ارتفاع التضخم وسط نقص في السيارات والسلع الأخرى بسبب القيود على الإمدادات العالمية.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة، إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة الشهر الماضي.
وتم تعديل بيانات أغسطس بالزيادة لتظهر أن الإنفاق زاد واحدا بالمئة بدلا من 0.8 بالمئة وفق التقارير السابقة.
كان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم توقعوا زيادة إنفاق المستهلكين 0.5 بالمئة في سبتمبر.
وأدى ارتفاع الإصابات من جديد بفيروس كورونا خلال الصيف، بسبب سلالة دلتا المتحورة، إلى تفاقم نقص العمال في المصانع والمناجم والموانئ مما زاد الضغط على سلاسل التوريد.
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