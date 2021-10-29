مال وأعمال

الأسهم الأمريكية تفتح على تراجع بعد نتائج دون التوقعات لأبل وأمازون

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– انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك من مستويات قياسية عند الفتح يوم الجمعة، إذ أذكت نتائج شركتي أبل وأمازون دوت كوم المخاوف من جديد بشأن نقص العمالة والإمدادات.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 18.20 نقطة أو 0.05 بالمئة عند الفتح إلى 35712.28 نقطة.

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وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 23.55 نقطة أو 0.51 بالمئة إلى 4572.87 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 124.83 نقطة أو 0.81 بالمئة إلى 15323.29 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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