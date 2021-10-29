سي ان بي سي: أرامكو في مفاوضات بشأن قرض إعادة تمويل بنحو 10 مليارات دولار

قال مصدران مصرفيان لـ CNBC عربية إن عملاق النفط السعودي أرامكو في مفاوضات حالية مع بنوك محلية وعالمية بشأن ترتيب قرض بنحو 10 مليارات دولار كإعادة تمويل لقرض بنفس القيمة حصلت عليه الشركة في مارس من 2015.

وأضاف أحد المصادر أن البنوك تقدمت بعروض لإعادة التمويل في مطلع شهر سبتمبر الماضي في انتظار قرار الشركة بحسم أمر العروض المقدمة إليها.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وتوقع المصدر المصرفي أن يتم إبرام الصفقة قبيل نهاية العام الجاري.

وأضاف مصدر مصرفي أخر على إطلاع بالأمر لـ CNBC عربية أن البنوك التي تقدمت بعروضها يبلغ عددها 27 بنكا، فيما تتضمن البنوك المرتبة للصفقة جي بي مورجان وإتش إس بي سي وبنك الرياض.

وتابع المصدر أن إعادة التمويل ستتم عبر شريحتين أحدهما دولارية بقيمة 7 مليارات دولار بالإضافة إلى تمويل مرابحة إسلامية بقيمة 3 مليارات دولار.

وفي مطلع أكتوبر الماضي، نقلت وكالة عن مصادر قولها إن أرامكو دخلت في مفاوضات مع بنوك للحصول على قرض أخر تتراوح قيمته ما بين 12-14 مليار دولار لصفقة أنابيب الغاز التي يتوقع أن يتم إغلاقها في وقت لاحق من العام الجاري.