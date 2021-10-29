عجز الموازنة في تونس يتراجع إلى 4.2% من الناتج المحلي هذا العام حتى أغسطس

_ ذكر تقرير للبنك المركزي التونسي يوم الجمعة أن عجز الموازنة انخفض إلى 4.2% من الناتج المحلي هذا العام حتى أغسطس مقارنة مع 5.3% في ذات الفترة من العام السابق.

وأضاف التقرير أن العجز المالي بلغ نحو ثلاثة مليارات دينار في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة مع 4.9 مليار دينار في ذات الفترة من العام السابق.