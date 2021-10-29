مال وأعمال

عجز الموازنة في تونس يتراجع إلى 4.2% من الناتج المحلي هذا العام حتى أغسطس

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_ ذكر تقرير للبنك المركزي التونسي يوم الجمعة أن عجز الموازنة انخفض إلى 4.2% من الناتج المحلي هذا العام حتى أغسطس مقارنة مع 5.3% في ذات الفترة من العام السابق.

وأضاف التقرير أن العجز المالي بلغ نحو ثلاثة مليارات دينار في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة مع 4.9 مليار دينار في ذات الفترة من العام السابق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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