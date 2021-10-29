صندوق الاستثمارات الروسي يرحب بقرار الاتحاد الأوروبي رفع القيود عن الأرجنتين

سبوتنيك نيوز _ رحب صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي (RDIF)، اليوم الجمعة، بقرار الاتحاد الأوروبي رفع القيود المفروضة على دخول المواطنين الأرجنتينيين إلى أراضي دول الاتحاد وسفر مواطني أوروبا إلى الأرجنتين، حيث تم تطعيم غالبية السكان بلقاح “سبوتنيك V” المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأفاد مجلس الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي، قد أضاف الأرجنتين وكولومبيا وناميبيا وبيرو، إلى قائمة الدول التي أوصى برفع قيود السفر عنها، بسبب تحسن الوضع الوبائي المرتبط بانتشار فيروس كورونا وتراجع الإصابات في تلك الدول.

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وشاركت الصفحة الرسمية للقاح الروسي “سبوتنيك V” تغريدة على “تويتر”، جاء فيها: “يرحب صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي بقرار الاتحاد الأوروبي رفع قيود السفر عن الأرجنتين، حيث تم تطعيم معظم المواطنين سبوتنيك V”.

وأضاف البيان أن “سبوتنيك V ساعد الأرجنتين في تقليل عدد الإصابات الجديدة بمقدار 30 مرة”، ويؤكد قرار الاتحاد الأوروبي نجاح حملة التطعيم في الأرجنتين.

ونوه المصدر إلى أن الأرجنتين انضمت إلى قائمة الدول التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي آمنة لزيارتها، والتي تشمل أيضا الإمارات وتشيلي والأردن وسان مارينو، حيث يتم استخدام لقاح “سبوتنيك V” أيضا.