أسعار النفط تتعافى وترتفع قليلا قبل اجتماع أوبك الأسبوع المقبل

_ أنهت أسعار النفط التداولات على ارتفاع يوم الجمعة وتحولت للتعافي بعد تراجع في وقت سابق من الجلسة مدعومة بتوقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا (أوبك+) سيواصلون خفض الإنتاج.

لكن الخامين القياسيين، برنت وتكساس الوسيط الأمريكي، أنهيا الأسبوع على تراجع بعد أن وصل سعرهما لأعلى مستوى في سنوات يوم الاثنين.

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وارتفع سعر خام برنت ستة سنتات ليستقر عند 84.38 دولار للبرميل عند التسوية بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 83.57 دولار للبرميل.

وشهدت الأسعار ضغوطا منذ يوم الأربعاء بعد تقرير أفاد بأن مخزونات الخام الأمريكية زادت بمقدار 4.3 مليون برميل في أحدث أسبوع.

وقالت إيران إن المحادثات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي ستستأنف بنهاية نوفمبر بما يقربها خطوة من تعزيز صادراتها النفطية.

وشهدت أسعار الخام ارتفاعات في 2021 مع تعافي الاقتصادات حول العالم من جائحة كوفيد-19 لكن الأسعار تتجه صوب الهبوط هذا الأسبوع ويواجه برنت أول تراجع أسبوعي في نحو شهرين.

وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب يوم الخميس إن زيادة إنتاج أوبك+ من النفط الخام يجب ألا تتعدى 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر بسبب بعض الغموض والمخاطر في سوق النفط. ومن المقرر أن تعقد المجموعة، التي تتراجع تدريجيا عن خفض قياسي للإنتاج طبقته العام الماضي، اجتماعا في الرابع من نوفمبر.