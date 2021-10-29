وول ستريت تغلق على ارتفاع طفيف رغم تراجع سهمي آبل وأمازون

وكالات _ تجاهلت الأسهم الأمريكية تراجعات شهدتها في وقت سابق من الجلسة وأغلقت في آخر يوم للتداول في الشهر على ارتفاع طفيف إذ ساعدت الزيادة في سهم مايكروسوفت في معادلة أثر تراجعات في سهمي أمازون وآبل بعد نتائج فصلية مخيبة للآمال.

ولامست أسهم مايكروسوفت مستوى قياسيا مرتفعا وقاربت قيمتها السوقية 2.5 تريليون دولار متخطية القيمة السوقية لآبل التي تبلغ تقريبا 2.46 تريليون دولار.

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وهبط سهم آبل بعد أن حذرت من أن أثر تعطل في سلاسل الإمداد قد يتفاقم خلال الربع الجاري الذي يشهد مبيعات عطلات نهاية العام بينما نزل سهم أمازون بعد توقعاتها بتراجع في المبيعات في فصل العطلات بسبب نقص في العمالة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 8.48 نقطة أو 0.18 بالمئة مسجلا 4604.90 نقطة بينما صعد مؤشر ناسداك المجمع بواقع 48.66 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 15496.78 نقطة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 88.36 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 35818.84 نقطة.

وشهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفاضا وصل إلى 0.65 بالمئة في وقت سابق من اليوم. لكن المؤشر سجل ارتفاعا للأسبوع الرابع على التوالي وهي أطول فترة متصلة من المكاسب منذ أبريل.