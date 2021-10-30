مال وأعمال

مايكروسوفت تزيح آبل من عرش أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية

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وكالات _ فقدت شركة آبل عرشها كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية الذي أزاحتها عنه مايكروسوفت أمس الجمعة، إذ تراجعت أسهم الشركة المصنعة لأجهزة آيفون بنحو 2%.

وعانت آبل من تراجع بقيمة ستة مليارات دولار في مبيعاتها في الفصل المالي الرابع بسبب استمرار مشكلات عالمية في سلاسل الإمداد بما أدى لتفويتها توقعات من وول ستريت.

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وحذر رئيسها تيم كوك من أن أثر ذلك سيتفاقم في مبيعات الربع الحالي المليء بالعطلات.

تراجع سهم آبل 1.8% مسجلا 149.80 دولار بما يعطي الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.48 تريليون دولار.

وفي المقابل، ارتفع سهم مايكروسوفت عملاق البرمجيات 2.2% لمستوى قياسي مرتفع مسجلا 331.62 دولار بما أنهى الجلسة بمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.49 تريليون دولار.

وشهد سهم مايكروسوفت هذا العام ارتفاعا بنسبة 49% حتى الآن مدعوما بطلب قوي وقت الجائحة على خدماتها للحوسبة السحابية بما عزز المبيعات بقوة. أما سهم آبل فقد ارتفع 13% فقط هذا العام حتى الآن.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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