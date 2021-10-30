مال وأعمال

الملك سلمان يتعهد بمواصلة السعودية تزويد العالم بالطاقة النظيفة

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روسيا اليوم _ أعلن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أن المملكة تدعم الجهود الرامية إلى إمداد العالم بالطاقة النظيفة، متعهدا بدعم استقرار وتوازن أسواق الطاقة.

وقال الملك سالمان في كلمة له اليوم السبت، عبر الاتصال المرئي في قمة دول مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما، إن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تبعات جائحة كورونا رغم بعض التعافي.

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وأكد على أن السعودية مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم، مشيرا إلى أن المملكة تشارك دول العالم القلق من التغير المناخي وتداعياته الاقتصادية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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