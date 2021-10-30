بوتين يدعو مجموعة العشرين إلى الاعتراف المتبادل بشهادات تطعيم فيروس كورونا

روسيا اليوم _ دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دول مجموعة العشرين، اليوم السبت، إلى الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال الرئيس الروسي في كلمة عبر الفيديو، توجه بها خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين، المنعقدة في روما، إن موقف روسيا متطابق إلى حد كبير مع مواقف دول مجموعة العشرين بشأن مكافحة الوباء.

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وأوضح بوتين في كلمته أنه بسبب المنافسة غير النزيهة، لم تتمكن جميع دول العالم حتى الآن من الحصول على اللقاحات والموارد الأخرى، ودعا إلى تطوير وتحديث آليات العمل لإنتاج اللقحات وذلك على خلفية تحور فيروس كورونا.

وأكد أن لقاح “سبوتنيك V” الروسي، أثبت نجاعة عالية ضد الإصابة بفيروس كورونا.