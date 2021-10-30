: قادة مجموعة العشرين يوافقون على فرض ضريبة الشركات بحلول 2023

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– سيصادق قادة مجموعة العشرين على اتفاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن ضريبة عالمية دنيا على الشركات بنسبة 15%، حسبما أظهرت مسودة نتائج قمة مجموعة العشرين التي استمرت يومين، بهدف تفعيل القواعد في 2023.
ومن المقرر أن يتم تبني الاستنتاجات رسميًا يوم الأحد.
في أكتوبر، توصلت 136 دولة إلى اتفاق بشأن الحد الأدنى من الضرائب على الشركات العالمية، بما في ذلك عمالقة الإنترنت مثل Google و Amazon و Facebook و Microsoft و Apple لجعل من الصعب عليهم تجنب الضرائب من خلال إنشاء مكاتب في ولايات قضائية منخفضة الضرائب.
وقال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين: “هذه أكثر من مجرد صفقة ضريبية، إنها إعادة تشكيل لقواعد الاقتصاد العالمي”.
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