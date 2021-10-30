ركاز تتعاقد مع مينتور لإدارة الجانبين الإداري والطبي بمشروع أوبال العاصمة الإدارية

دوت الخليج – تعاقدت شركة ركاز للتطوير العقاري مع شركة مينتورز؛ لإدارة الجزء الإداري والطبي بمشروع «أوبال» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووفق بيان الشركة وقع التعاقد كل من: المهندس تامر بكير، الرئيس التنفيذي لشركة ركاز للتطوير العقاري، والمهندس محمد السري، الرئيس التنفيذي لشركة MENTORS العالمية.

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وقال المهندس تامر بكير إن الحفاظ على القيمة الاستثمارية لأي مشروع يتطلب توافر إدارة ناجحة لتشغيله، وذلك للحفاظ على جودته والاستثمارات التي تم ضخها به، بالإضافة إلى الحفاظ على استثمارات العملاء بهذا المشروع.

وأوضح أن مشروع “OPAL” يقع على مساحة 20 ألف متر مربع، وهو مشروع تجاري إداري طبي، بإجمالي استثمارات تبلغ 300 مليون جنيه، ويقع بمكان “مميز” بمنطقة MU23 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويضم المشروع: 240 وحدة: بواقع 126 وحدة طبية و42 وحدة إدارية و73 وحدة تجارية.

وأشار إلى أنه نسبة الإنشاءات بالمشروع وصلت إلى نحو 30% وهو ما يتناسب مع توجيهات الرئيس للوصول بنسبة الإنشاءات بالمشروع بنسبة لا تقل عن 30% قبل تسويقه.

وأضاف بكير أن الشركة تخطط لإنهاء تنفيذ المشروع بنهاية 2022، وتتولى شركة DC للمقاولات أعمال تنفيذ المشروع.

وكشف عن خطة الشركة لإطلاق مشروع سكني سياحي في البحر الأحمر، الشهر المقبل، وذلك ضمن الخطة التوسعية للشركة والتي تستهدف التوسع في عدد من المناطق الفترة المقبلة أبرزها التجمع الخامس والشيخ زايد والبحر الأحمر، لتنويع محفظتها الاستثمارية.

وقال الدكتور المهندس محمد السري إن شركة MENTORS تأسست عام 2010 في هولندا، وتوسعت لتصل حاليا بفروعها الخارجية لنحو 18 فرعا حول العالم.

وتقدم الشركة العديد من الخدمات على مستوى العالم، ويعد أحد المهام الرئيسية للشركة دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة لانطلاق أعمالهم الخاصة، وتهيئة بيئة عمل مناسبة تدعم النمو المحلي والعالمي.

وأوضح السري أن الشركة تقدم دعمها الكامل لمحافظ الأعمال، وتدير أكثر من 5 آلاف متر مربع من مساحات الأعمال المجهزة بالكامل وذلك بالسوق العقارية المصرية.

وتدير الشركة المساحات الإدارية والطبية لأكثر من 1500 عميل على مستوى العالم بحيث يمكن للعملاء تقديم أعمالهم بـ”أعلى جودة وبطريقة احترافية”.