اتحاد التأمين يشكل لجنة لتصميم منتجات جديدة تناسب محدودي الدخل

إسلام فضل – أعلن الاتحاد المصري للتأمين تشكيل لجنة للتأمين متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد، والتي تهدف إلى تصميم منتجات تأمينية جديدة تناسب هذه الطبقة ودراسة الوثائق التي تتفق مع الاتجاهات الحديثة.

وأوضح الاتحاد، في بيان اليوم السبت، أن ذلك يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذها الاتحاد ومن شأنها دعم منتجات التأمين متناهي الصغر، والتي تتماشى مع استراتجية الاتحاد المصري للتأمين AUP (Access unserved population) والتي تستهدف بشكل أساسي المواطنين محدودي الدخل.

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وأشار إلي أن اللجنة أعدت ورقة عمل بمقترح لتطبيقات التأمين متناهي الصغر داخل مصر، ويقوم هذا المقترح على استخدام الأنظمة و التطبيقات الحديثة والمختلفة كمنظومة لتوزيع المنتجات وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات في التأمين متناهي الصغر، حيث تمهد اللجنة لعرضة على الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح الاتحاد أن تنوع منتجات التأمين متناهي الصغرالمقدمة عبر تطبيقات الهواتف المحمولة وفقا لدراسة استقصائية أجرتها شركة GSMA عام 2017 حول تقديم خدمة االتأمين عبر الهواتف المحمولة.

وأشارت نتائج الدراسة إلى إصدار ما لا يقل عن 61 مليون وثيقة تأمين متناهي الصغر عبر الهاتف المحمول في 27 دولة، ويمثل هذا ارتفاعا كبيرا مقارنةً بعام 2015 حيث تم إصدار 31 مليون وثيقة من نفس النوع.

وأضافت الدراسة أنه ومع تطور الصناعة ازداد تنوع المنتجات التأمينية المقدمة عبر الهواتف المحمولة؛ ففي عام 2015، بلغت نسبة منتجات التأمين على الحياة حوالي 51% من المنتجات التأمينية المعروضة.

وبحلول عام 2017، انخفضت نسبتها لتمثل 39% فقط من حجم المنتجات التي تقدمها شركات التأمين التي تقّدم منتجات التأمين متناهي الصغر عبر الهاتف المحمول.

كما حظيت بعض المنتجات بشعبية متزايدة لدى العملاء كالوثائق المجمعة التي تغطي كلا من التأمين على الحياة و الحوادث الشخصية.

وذكر الاتحاد أن التأمين متناهي الصغر الذي يدعمه الهاتف المحمول يشمل عادةً ثلاثة أنواع من النماذج التجارية، هي:

1. نموذج الولاء.

2. نموذج تسويقى مجانى “freemium”.

3. النموذج المتميز.