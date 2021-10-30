خالد عبد الغفار: توفير لقاح كورونا وتسهيل حصول المواطنين عليه أولوية وزارة الصحة

دوت الخليج – أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، المؤسسية الكاملة في نظام العمل، واستمرار التعاون والتنسيق الفاعل بين قطاعات وزارة الصحة من ناحية وجميع مؤسسات الدولة من ناحية أخرى.

وفي اجتماع بقيادات وزارة الصحة، قدم عبد الغفار الشكر لقيادات الوزارة على المجهود “الجاد الذي بذل خلال الفترة الماضية في مواجهة جائحة كورونا، وذلك في قطاعات العمل كافة”.

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ودعا القائم بأعمال وزير الصحة جميع القيادات إلى الحفاظ على نفس معدلات الأداء للتمكن من مواجهة التحديات الصحية المختلفة، وخاصةً جائحة كورونا مع تأكيد دعمه المباشر لمنظومة العمل بالوزارة.

وأكد عبد الغفار أولويات أجندة العمل بوزارة الصحة، خلال الفترة القادمة، وفي مقدمتها: اللقاح الخاص بفيروس كورونا، والاطمئنان على توافر الكميات اللازمة من التطعيمات، وأهمية تيسير حصول المواطنين عليها بشكل يضمن زيادة ملحوظة في أعداد المواطنين الحاصلين على اللقاح خلال الفترة القادمة، وتكثيف التعاون مع الجامعات والمعاهد لحصول الطلاب ومنتسبي التعليم الجامعي على اللقاح.

كما وجه بضرورة الانتظام الكامل في تنفيذ جميع المبادرات الرئاسية، على مستوى إنهاء قوائم الانتظار وضمور العضلات وشلل الأطفال وصحة المرأة و100 مليون صحة.

كما وجه الوزير بضرورة تقديم تقارير دورية لمتابعة ما يتم تنفيذه بكل مبادرة من هذه المبادرات.

واستعرض الاجتماع أيضا تفاصيل منظومة توفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية من خلال هيئة الشراء الموحد، مؤكدًا ضرورة المتابعة الدقيقة لهذا الملف وتقديم تقارير أسبوعية بشأن ذلك.

كما وجه الوزير بضرورة المتابعة المنتظمة لملف التأمين الصحي الشامل، والالتزام بالبرامج الزمنية المخططة لتنفيذ هذا المشروع القومي الضخم.