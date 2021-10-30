شركة STC الكويتية تحقق 8.23 مليون دينار أرباحا صافية خلال 9 أشهر من 2021

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سي إن بي سي – أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (STC) اليوم السبت تحقيق 8.23 مليون دينار كويتي (نحو 7.78 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بربحية سهم بلغت 48 فلسا.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة محمود عبد الرحمن، في بيان صحفي، إن إيرادات الشركة ارتفعت لتصل إلى 213.8 مليون دينار (نحو 707 ملايين دولار) خلال التسعة أشهر الماضية مقارنة بـ207 مليون دينار (نحو 691 مليون دولار) في الفترة ذاتها من 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 2.3 %.
وأضاف عبدالرحمن أن الأرباح، قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بلغت 57 مليون دينار (نحو 188 مليون دولار) في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 مشيرا إلى أن إجمالي موجودات الشركة بلغت 394 مليون دينار (1.3 مليار دولار).
ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة، مزيد الحربي، أن الشركة تتمتع بملاءة مالية قوية، مبينا أن قاعدة العملاء للشركة بلغت 1.9 مليون عميل في نهاية فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.
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