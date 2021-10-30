أسامة كمال: طلبات المشاركة في كايرو آي سي تي فاقت السنوات الماضية

إسلام سالم – قال الإعلامي أسامة كمال، رئيس شركة تريد فيرز إنترناشيونال المنظمة لفعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا (كايرو آي سي تي)، إن قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ “جيد للغاية” و”يحسن صورة مصر بشكل كبير في الخارج”.

وأضاف كمال: “على مدار السنوات الماضية كنا نأمل في وجود قيادة سياسية تهتم بقطاع التكنولوجيا، والآن أصبحت لدينا قيادة سياسية تدفع التكنولوجيا للأمام”.

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة تريد فيرز إنترناشيونال عبر تطبيق زووم؛ لاستعراض التجهيزات النهائية للدورة الخامسة والعشرين لمعرض ومؤتمر Cairo ICT، التي تنطلق فعالياتها في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر.

وأشار كمال إلى أن الشركة تلقت طلبات في الدورة 25 من مؤتمر ومعرض كايرو آي سي تي فاقت السنوات السابقة.

وأضاف أن مصنع الوثائق المؤمنة، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، سيشارك بجناحين داخل المعرض.

ودعا كمال، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم للاتصالات، وشركة المصرية للاتصالات للمشاركة في فعاليات المعرض، قائلًا: “هذا معرض مصر بالكامل”.

كما نوه إلى افتتاح المؤتمر سيشهد افتتاح أول طريق يعمل بنظام إدارة الطرق الذكية ITS، كما جرى الاتفاق مع شركات التكنولوجيا ومراكز المؤتمر الدولية على إتاحة شاشات عرض لقياس عدد الزوار الموجودين داخل كل قاعة، في إطار التدابير الوقائية لفيروس كورونا.

ولفت أيضًا إلى أن وزراء: العدل، والسياحة، والنقل، والإنتاج الحربي، وقطاع الأعمال العام سيشاركون في فعاليات المعرض.