مؤشر أسعار المنتج الصناعي القطري يصعد 4% في سبتمبر بدعم من التعدين

سي إن بي سي – ارتفع مؤشر أسعار المنتج الصناعي (PPI) في قطر خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 4% على أساس شهري مسجلاً 78.8 نقطة بدعم من قطاع التعدين الذي يمثل نحو 73% من وزن المؤشر.

وتظهر بيانات جهاز التخطيط والاحصاء أن قطاع التعدين سجل الشهر الماضي ارتفاعا شهريا بنسبة 5.2 % مدفوعا بزيادة أسعار مجموعة النفط الخام والغاز.

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كما حقق قطاع الصناعة التحويلية زيادة شهرية مقدارها 2.8% نتيجة الارتفاع في سبع مجموعات، أبرزها منتجات تكرير البترول والإسمنت والمنتجات غير المعدنية، والمواد الكيميائية الأساسية.

وفي قطاع الكهرباء والماء أظهرت البيانات انخفاضا في المؤشر قدره 0.6% جراء التراجع في مجموعة أسعار الماء بنسبة 1.0%، ومجموعة الكهرباء بنسبة 0.1%.