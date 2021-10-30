البنك الدولي يطالب مجموعة العشرين بسرعة إعادة هيكلة ديون البلدان الفقيرة

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وكالات – طالب البنك الدولي زعماء دول مجموعة العشرين اليوم السبت بالإسراع بالعمل على إعادة هيكلة ديون البلدان الفقيرة بما في ذلك تجميد مدفوعات الديون وإلزام جهات الإقراض بالمشاركة في ذلك.
وقال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، لزعماء مجموعة العشرين المجتمعين في روما، إن ما تم إحرازه من تقدم في علاج مشكلة ديون الدول الأكثر فقرا توقف الآن داعيا إلى ضرورة بذل جهود عاجلة لاستئناف هذه العملية.
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