مال وأعمال

الأرشيف الوطني الأمريكي يقاضي ترامب على خلفية التحقيق في اقتحام الكابيتول

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رفعت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية الأمريكية دعوى قضائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب متهمة إياه بمحاولة منع تسليم وثائق متعلقة به إلى المحققين في واقعة اقتحام الكابيتول.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن هذه الدعوى التي رفعتها إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية صباح اليوم السبت تأتي ردا على دعوى أخرى قدمها ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري بغية منع الأرشيف من تسليم آلاف الوثائق إلى اللجنة النيابية المعنية بالتحقيق في واقعة اقتحام الكابيتول من قبل حشود من مؤيدي الرئيس السابق في السادس من يناير الماضي.

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وأشار مدير الوحدة المعنية بالعلاقات مع البيت الأبيض داخل إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية، بيلي لاستر، إلى أن هذه الوثائق تضم نحو 30 صفحة من المذكرات اليومية والجداول والبيانات عن لقاءات الرئيس في البيت الأبيض في تلك الفترة، وسجلات أنشطة الرئيس ونائبه مايك بنس واتصالاتهما الهاتفية ومسودات خطابات ورسائل متعلقة بأحداث السادس من يناير، بالإضافة إلى ثلاثة مذكرات خطية صدرت عن كبير الموظفين في البيت الأبيض حينئذ مارك ميدوز.

ولفت لاستر أن موظفي الأرشيف الوطني، تلبية لطلب المحققين في مجلس النواب، حددوا حتى الآن بضعة مئات آلاف من الوثائق التي تعود إلى إدارة ترامب وقد تكون مرتبطة بهذا التحقيق.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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